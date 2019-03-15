شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدعو رموز الرياضة المصرية لحضور قرعة أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على توجيه الدعوة لرموز الرياضة المصرية لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل وعلى رأسهم حسن شحاته نجم الزمالك والمدير الفني الأشهر للفراعنة والحائز على 3 بطولات أمم أفريقية متتالية مع المنتخب أعوام 2006 و 2008 و 2010 ، إلى جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى الحالي وبعض رؤساء الدورى الممتاز.

تقام قرعة بطولة أمم أفريقيا 12 إبريل تحت سفح الأهرامات والتى تحدد المجموعات الستة المتأهلة للبطولة بمشاركة 24 فريق وهى المرة الأولى التى تقام فيها البطولة بهذا النظام لأول مرة بعد أن كان عدد المنتخبات 16 فريق يتم توزيعهم على 4 مجموعات.

كما تشهد لبطولة تواجد عدد من نجوم الكرة الأفريقية للمشاركة فى مراسم سحب القرعة على رأسهم ديديه دروجبا نجم كوت ديفوار و نادي تشسيلسي الإنجليزي وعدد آخر من اللاعبين سيتم الكشف عنهم فى مراسم القرعة ، إلى جانب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.