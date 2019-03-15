شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته اليوم بالقاهرة استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة على ملعب النادى الأبيض التدريب الأخير للفريق قبل رحلة الجزائر.
ويغادر الزمالك، القاهرة، عصر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة للجزائر استعدادا لمواجهة نصر حسين داي الجزائرى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.
يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.
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