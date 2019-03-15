شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإسباني يوم 15-3-2019 .. ميليتاو أولى صفقات زيدان لترميم الريال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الإسباني يوم 15-3-2019 العديد من الأحداث،. حيث حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال ريال، أولى صفقاته من أجل محاولة عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية، هذ بالإضافة إلى الضربة القوية التي تعرض لها برشلونة الإسباني بعد إصابة لاعبه عثمان ديمبلي.

البرازيلي إيدر ميليتاو أولى صفقات زيدان لترميم ريال مدريد

من أخبار الدوري الإسباني اليوم، أن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، قد حسم أولى صفقات الملكى استعداداً للموسم المقبل 2019/2020.

أعلن نادى ريال مدريد عبر الموقع الرسمى على الإنترنت، إنه تم الاتفاق بشكل رسمى مع مسئولى بورتو على ضم البرازيلى إيدير ميليتاو جناح الفريق البرتغالى بدءاً من الموسم المقبل ولمدة 6 سنوات حتى يونيو 2025.

يبلغ إيدير ميليتاو البالغ من العمر 21 عاماً أحد المواهب الفنية داخل صفوف بورتو البرتغالى، حيث شارك مع فريقه 34 مباراة بالموسم الجارى وأحرز 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

ويسعى فريق ريال مدريد تدعيم صفوف الملكى من أجل منح الفرصة للفرنسى زين الدين زيدان لبناء فريق قوى قادر على حصد البطولات الموسم المقبل.

ديمبلي يمنح كوتنيو قبلة الحياة في برشلونة

من أخبار الدوري الإسباني اليوم، أن نادى برشلونة الإسبانى، قد تلقى ضربة موجعة بعد ساعات قليلة من التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

أعلن نادى برشلونة عبر موقعه الرسمى، أن الجناح الفرنسى عثمان ديمبلى سيبتعد عن الملاعب من 3 – 4 أسابيع، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التى خضع لها اليوم معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وهو ما يمنح البرازيلى فيليب كوتينيو قبلة الحياة للاستمرار فى التشكيلة الأساسية لبرشلونة مدة أطول.

وكان عثمان ديمبلى سجل هدفاً فى فوز برشلونة على ليون الفرنسى بنتيجة 5 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "كامب نو"، في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وسيغيب عثمان ديمبلي عن مباريات برشلونة أمام ريال بيتيس، واسبانيول وفياريال وقد يمتد غيابه إلى مباراة اتلتيكو مدريد المحدد لها السادس من أبريل المقبل ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".

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لاعب ريال مدريد الجديد رفض الانتقال لبرشلونة

من أخبار الدوري الإسباني اليوم، أن هناك تقارير صحفية إسبانية، أشارت إلى أن البرازيلى إيدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالى، رفض الانتقال إلى برشلونة قبل ينضم رسميا إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن رسنيا بعد ظهر اليوم الخميس من خلال موقعه الرسمى عن اتمام تعاقده مع اللاعب الشاب إيدير ميليتاو.

وأكد البيان الرسمى الصادر عن النادى الملكى إنه جرى التوصل لاتفاق مع بورتو البرتغالى على كافة البنود المتعلقة بالصفقة، بحيث سيوقع المدافع البرازيلى على عقد حتى صيف 2025.

ووفقاً لأحد الصحفيين الإسبان الشهيرين على موقع التواضل الإجتماعى "تويتر"، فإن الدولي البرازيلى ميليتاو الذى يبلغ من العمر 21 عاماً، تلقى عرضًا من النادى الكتالونى خلال الأسبوع الماضى، ولكنه فضل ارتداء قميص الميرينجى.

وأشار إلى أن ميليتاو تلقى عرضًا من نادى برشلونة فى الأسبوع الماضى لضمه فى الصيف، ولكن اللاعب أرسل رفضه للبارسا عن طريق وكيل أعماله، وذلك من أجل رغبته فى اللعب لريال مدريد الذى انتقل له بشكل رسمى.