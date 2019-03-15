شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك يوم 15-3-2019 ..ملامح تشكيلة الفريق وموعد سفر البعثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمنت أخبار الزمالك يوم 15-3-2019 تحديد مسئولى النادى موعد أخر تدريب فى القاهرة، قبل السفر إلى الجزائر اليوم الجمعة، فى إطار التحضيرات لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الأبيض برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

موعد سفر لاعبي الزمالك الي الجزائر

جاء ضمن أخبار الزمالك يوم 15-3-2019 انه من المقرر أن يخوض الأبيض تدريباته الجماعية صباح اليوم على ملعب النادى، ثم السفر إلى الجزائر عقب أداء صلاة الجمعة، على متن طائرة خاصة.

كما غادر امس أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، ومحمد بدر المسئول المالى، متوجهين إلى الجزائر من أجل الترتيب لبعثة الفريق هناك قبل المواجهة المرتقبة للفريق الأبيض أمام نصر حسين داى فى الكونفيدرالية .

وقرر مجلس الإدارة أن يرافق بعثة الفريق بالجزائر والتى سيترأسها اللواء علاء مقلد عضو المجلس، كلاً من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، لاسيما وأن تيجانا تولى من قبل رئاسة بعثة الفريق خلال رحلة أنجولا، التي خاض خلالها الزمالك مواجهة بترو أتليتكو في العاصمة لوندا، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، أحرزه حميد أحداد.

أخبار الزمالك يوم 15-3-2019 الاتحاد التونسى يحسم قرار مشاركة ساسي امام المقاولين

أرسل الاتحاد التونسى لكرة القدم خطابًا لنادى الزمالك بالموافقة على مشاركة فرجانى ساسى لاعب الوسط التونسى المحترف بصفوف الفريق فى مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 20 مارس الجارى فى الدورى.

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وأعفى المنتخب التونسى فرجانى ساسى من المشاركة فى مباراة أى سواتينى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فى ظل عدم أهميتها، على أن ينتظم اللاعب فى معسكر المنتخب التونسى يوم 21 مارس.

ومن المقرر أن يشارك ساسى مع نسور قرطاج فى مباراة الجزائر الودية المقرر لها يوم 26 مارس الجارى.

الزمالك يستعين بالدراويش قبل السفر للجزائر

ضمن أخبار الزمالك يوم 15-3-2019 أنهاستعان مسئولو الزمالك بنظرائهم فى نادى الإسماعيلى لتسهيل رحلة الفريق الأبيض فى الجزائر، لمواجهة نصر حسين داى، وأجرى الجهاز الإدارى للقلعة البيضاء العديد من الاتصالات بطارق أبو الليل المدير الإدارى للدراويش، للحصول على أرقام بعض المسئولون بشركة مقاولات مصرية كبرى متواجدة بالجزائر، وذلك من أجل توفير كافة سبل الراحة لبعثة الأبيض، خاصة وأن تلك الشركة ساهمت فى تسهيل رحلة الإسماعيلى خلال تواجده بالجزائر لمواجهة شباب قسنطينة بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الجزائرى بنتيجة 3/2.

أخبار الزمالك يوم 15-3-2019 كريم حسن شحاتة يكشف عن تشكيلة الزمالك

كشف الإعلامى كريم حسن شحاتة عن التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام نصر حسين داى الجزائرى يوم الأحد المقبل.

وأكد كريم شحاته أن الزمالك سيلعب بالطريقة الرسمية له بسبب رغبته فى الاحتفاظ بقوام الفريق وثبات التشكيل الدائم والتى ستعتمد على طارق حامد وفرجانى ساسى فى الوسط، وفى الخلف حمدى النقاز وعبد الله جمعه ومحمود حمدى الونش، ومحمود علاء، وفى الامام يوسف أوباما وحميد أحداد، وأحمد زيزو، وعمر السعيد.

أضاف كريم شحاتة أن هناك دراسة تأمين وسط الملعب بوجود محمود عبد العزيز بجوار طارق حامد وفرجانى ساسى بدلا من زيزو أو حميد أحداد والاحتفاظ بباقى العناصر الأساسية.