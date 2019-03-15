شكرا لقرائتكم اليوم.. مؤتمر صحفى لمباراة الاسماعيلى والافريقى التونسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الاسماعيلى والافريقى التونسى ويحضره الثنائى سيدومير المدير الفنى للدراويش وكريم بامبو كابتن الفريق فيما يقام الاجتماع الفنى للمباراة مساءاً . ويحل الدراويش ضيفًا على النادى التونسى عصر غداً السبت فى ختام جولات المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية، على ملعب رادس بتونس. ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد فى اللقاء المقبل بالرغم من توديع البطولة بعد التعادل الأخير مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل منهما واحتلاله المركز الرابع و الأخير برصيد نقطتين.

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