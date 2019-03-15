شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للاسارتي اليوم للحديث عن مواجهة شبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى في الثالثة والنصف من عصر اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب برج العرب بالإسكندرية، للحديث عن استعدادات الفريق الأحمر لمباراة شبيبة الساورة الجزائري .

ويعقب المؤتمر المران الجماعي للأهلي الذي يقام في تمام الرابعة عصر الجمعة على ملعب برج العرب، ويسمح لوسائل الاعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وذلك وفقا للوائح الكاف المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يعقد كريم الزاوي المدير الفني لفريق شبيبة الساورة مؤتمره الصحفي في الخامسة والنصف مساءاً.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة من مساء غداً السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.