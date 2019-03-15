"فيديو" مهارة و صورة و رد اعتبار ..لماذا يقف النجوم على الكرة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
منذ ما يقرب من الأربعة أعوام ، قام رمضان صبحى لاعب فريق الأهلى بالوقوف على الكرة فى مباراة الأحمر أمام الزمالك موسم 2014/2015، ليقوم حازم إمام بركله فيتم طرد لاعب الزمالك ، وقد كررها اللاعب مرة أخرى فى السوبر الإماراتى أمام الزمالك أيضا.
رمضان على الكرة
واقعة الوقوف على الكرة ، أصبح مشهد يتكرر كثيرا فى المستطيل الأخضر و خارجه ، وتنوعت الأسباب لكل نجم ممن قاموا باستعراض قدراتهم فى تقليد العفيجى .
وقد شهدت الساعات الماضية قيام حميد أحداد لاعب الزمالك بالوقوف على الكرة فى مباراة الفريق أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، ليتم توقيع عقوبة مالية عليه تقدر بـ 300 ألف جنيه .
ومن أبرز من قاموا بالوقوف على الكرة كلا من رمضان صبحى، حميد أحداد ، الحكم إبراهيم نور الدين ، حسين الشحات وقت أن كان لاعبا فى العين الإماراتى.
وقد اعترف رمضان صبحى و قت كان لاعبا فى ستوك سيتى وقبل العودة إلى الأهلى ، فى تصريحات لإحدى الصحف الإنجليزية أن أسباب الوقوف على الكرة لاستعراض مهارته وقدرته على الحركة فقط ، و ليس كما تردد لاستفزاز لاعبى الأبيض .
أما حميد أحداد فقال فى تصريحات تليفزيونية أن الوقوف على المرة جاء كرد اعتبار بفوز الفريق أمام جورماهيا الكينى ، خاصة وأن مباراة الزمالك السابقة امام الفريق الكينى شهدت قيام مدربهم بحركات غير أخلاقية واستفزازية للاعبى الأبيض لفوز ممثل كينيا برباعية مقابل هدفان .
نور الدين يقف على الكرة
وقد ظهر الحكم الدولى إبراهيم نور الدين على صفحته الشخصية يقف على الكرة ، وتم اعتبار الصورة ضده كدليل على اظهار انتماؤه للأهلى، لكنه برر ذلك وقتها أن الصورة تم التقاطها قبل واقعة رمضان صبحى ، فى إحدى معسكرات الحكام ، وكان مطلوبا من كل حكم أن يقوم بحركة فى الصورة، فقام بالوقوف على الكرة .
الشحات يقف على الكرة
وكما فعل رمضان صبحى مع الأهلى ، كرر الموقف حسين الشحات وقت كان لاعبا فى العين الإماراتى ، بالوقوف على الكرة فى مباراة الفريق أمام حتا ، والذى جاء لتأكيد مهارته فى اللقاء.
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