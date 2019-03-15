الزمالك يخوض مرانه الأخير بالقاهرة اليوم استعدادا لرحلة الجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة على ملعب النادى الأبيض التدريب الأخير للفريق قبل رحلة الجزائر.
ويغادر الزمالك، القاهرة، عصر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة للجزائر استعدادا لمواجهة نصر حسن داي الجزائرى، يوم الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.
يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.
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