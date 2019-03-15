تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 بالدوري الأوروبي

أحمد هاني

انتهت مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي بـ 5 مباريات كانت أبرزها مباراة أرسنال و رين الفرنسي، وإنتر ميلان و فرانكفورت الألماني، وأسفر أمس الخميس عن المتأهلين الـ 8 للدور المقبل من المسابقة الأوروبية. وجاءت الفرق المتأهلة لدور الـ8 من الدوري الأوروبي كالآتي: - تشيلسي

- فالنسيا

- نابولي

- فياريال

- آينتراخت فرانكفورت

- سلافيا براغ

- بنفيكا تعليقات القراء

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