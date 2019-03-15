عمرو ابوبكر
قال طارق رمضان، الناقد الرياضي، إن جميع الأندية المصرية توافق على لائحة البطولات الإفريقية التي تشارك بها، وأول بند أن هذه البطولة «كاف» ويمتلك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» حقوق البث التلفزيوني أو الحقوق التجارية وأن الأندية عليها احترام هذه الحقوق والكاف يحترم أيضا حقوق الأندية.
وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكاف أعلن صراحة أن بطولة الأمم الإفريقية 2019 مطبق عليها نظام المراهنات، وذكر اسم الشركة التي تدير المراهنات وتواجد اسمها في...
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. بطولة الأمم الأفريقية تخضع للمراهنات وفقا لقرار «كاف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.