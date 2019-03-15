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تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي وموعد القرعة

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اختتمت مساء الخميس منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي بتأهل ثمان فرق إلى الدور المقبل.

وشهدت تأهل كلًا من آرسنال وتشيلسي من إنجلترا، ونابولي من إيطاليا، و فالنسيا وفياريال من إسبانيا، وفرانكفورت من ألمانيا،

بنفيكا من البرتغال، وسلافيا براغ من التشيك.

فيما كان أبرز المودعين للبطولة هو إنتر ميلان الإيطالي  بعدما خسر على أرضه من فرانكفورت بهدف دون رد، وإشبيلية الإسباني

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بعد خسر بمجموع المباراتين 6-5.

الجدير بالذكر أن قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي ستقام ظهر اليوم عقب إعلان قرعة ، ومن المنتظر إقامة مباريات ذهاب دور الثمانية في الحادي عشر من الشهر المقبل، على أن تكون مواجهات الإياب في الثامن عشر من نفس الشهر.

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