شاهد.. إنتر ميلان يودع الدوري الأوروبي من بوابة فرانكفورت

ودع فريق إنتر الإيطالي بطولة الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام ضيفه فرانكفورت بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات إياب دور الــ16 من البطولة ذاتها.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحسم فرانكفورت تأهله إلى ربع نهائي الدوري الأوربي بعدما استطاع نجم الفريق يوفيتش من تسجيل هدف

المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وحافظ الفريق الألماني على تفوقه بهذا الهدف حتى نهاية المباراة ولم تجد محاولات إنتر من تهديد مرمي فرانكفورت لتنتهي أحلام غنتر بوداع مفاجئ من الدوري الأوروبي.

شاهد هدف المباراة :