التسرع يحرم عثمان ديمبيلي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اعترف طبيب برشلونة اليوم الخميس بصعوبة لحاق الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بمباراتي الفريق بربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجدد إصابة عضلات الفخذ الخلفية.

ويتوقع الطبيب المعالج غياب اللاعب الشاب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع بسبب تلك الإصابة العضلية الخطيرة.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي “ديمبلي خضع لفحوص صباح اليوم الخميس، وتأكد معاناته من تمزق في عضلات الفخذ الخلفية ومن المتوقع أن يغيب فترة تصل إلى الشهر”.

وشارك ديمبلي رفقة متصدر الدوري الإسباني (لا ليجا)، كبديل في آخر 20 دقيقة خلال الفوز العريض للبرسا بنتيجة 1/5 على أولمبيك ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليلة أمس الاربعاء، وشهد اللقاء تسجيله للهدف الخامس.

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في العجلة الندامة

ينطبق المثل الشهير “في العجلة الندامة وفي التأني السلامة” على وضعية عثمان ديمبيلي مع الإصابات منذ إلتحاقه بصفوف العملاق الكتالوني.

القادم من بوروسيا دورتموند قبل موسم ونصف، تعجل العودة إلى الملاعب قبل التعافي بشكل كامل من إصابة الشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة رايو فاييكانو يوم السبت الماضي ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وغامر اللاعب بنفسه حين أكد جاهزيته للمدير الفني “إرنيستو فالفيردي”، ليتم اشراكه أمام ليون لتتفاقم الإصابة بهذه الصورة.

عثمان ديمبيلي الذي كلف انضمامه للبرسا من دورتموند حوالي 105 مليون يورو صيف 2017 غاب أغلب فترات الموسم الماضي بعدما خضع لجراحة في العاصمة الفنلندية هلسينكي بنهاية شهر سبتمبر، إثر إصابته بتمزق في أوتار الفخذ الأيسر.

ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، سيمنح غياب ديمبيلي لهذه المدة صانع الألعاب الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو، فرصة جديدة للتعبير عن نفسه وحجز مكان دائم في التشكيلة الأساسية خلال ما تبقى من الموسم.