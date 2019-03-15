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كوبا أمريكا 2020 بنظام الدوري في الأرجنتين وكولومبيا

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محمود ماهر 0 تبليغ

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أصدر اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية، كونميبول، قرار رسمي اليوم الخميس، باستضافة كل من الأرجنتين وكولومبيا للنسخة بعد القادمة من بطولة كوبا أمريكا والمجدول لها عام 2020، على أن تكون البطولة بنظام الدوري.

ورفض كونميبول في اجتماعه الذ تم مساء يوم الاربعاء، مقترحًا بإعادة إقامة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية كما سبق وحدث في نسخة 2015، التي احتفلت فيها أمريكا الجنوبية بمرور 100 عام على تأسيس كونميبول كأقدم اتحاد قاري في تاريخ اللعبة.

واقترح اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية استضافة نسخة 2020 من كوبا أمريكا، ولكن الكونميبول رفض هذه المرة، وأوضح في بيان رسمي “وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في وقت سابق على طلب كونميبول بإقامة كوبا أمريكا بنظام دوري جديد كل أربع سنوات بدءًا من عام 2020 “.

كولومبيا تنظم مع الأرجنتين كأس أمم أمريكا الجنوبية لعام 2020 ، كوبا أمريكا 2020 (صور: Getty)
كولومبيا تنظم مع الأرجنتين كأس أمم أمريكا الجنوبية لعام 2020 ، كوبا أمريكا 2020 (صور: Getty)

وأضاف البيان “في ديسمبر 2018، أرسل كونميبول إلى اتحاد كرة القدم بأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) دعوة لمشاركة ستة من منتخبات الكونكاكاف في النسخ الثلاث التالية من كوبا أمريكا لكن الدعوة رفضت من جانبه”.

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ويبدو أن رفض الكونكاكاف لفكرة الستة منتخبات أدى إلى رفض الكونميبول للعرض المقدم مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استضافتها لكوبا أمريكا 2020.

وأوضح كونميبول قائلاً “العرض المقدم مؤخرًا من الاتحاد الأمريكي للعبة والذي يقترح إقامة بطولة جديدة في نفس المواعيد (يونيو ويوليو) وأن تقام في الولايات المتحدة يعني أن كونميبول سيتخلى عن البطولة الأصلية ويتجاهل تاريخها الممتد على مدار 103 أعوام”.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونميبول (صور: Getty)

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