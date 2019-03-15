رياضة | برشلونة يتخذ خطوة جديدة للتعاقد مع الصفقة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخذ خطوة جديدة للتعاقد مع الصفقة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإيطالية روما أن وفد من برشلونة توافد في ميلانو من أجل متابعة مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت والتي جمعت الفريقين لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الاوروبي.

وتكون وفد البلوجرانا من بيب سيجورا بالإضافة إلى إريك أبيدال وكذلك رامون بلانيس من أجل مشاهدة مهاجم آينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش الذي تقع عليه أعين العملاق الكاتلوني منذ خمسة عشر مباراة لجلبه والحصول على توقيعه ليكون بديل الاوروجوياني لويس سواريز.

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والتقطت بعض الكاميرات الموجودة في الملعب صوراً للثلاثي في المدرجات ومعهم وكيل اللاعبين الشهير كرنجار الذي حصل على توقيع الغاني كيفين برنس بواتينج والذي انضم لبرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من ساسولو الإيطالي لكنه لم يقدم بلاء حسنا ومنتظر أن يعود لفريقه بنهاية الموسم.

وكان يوفيتش قد تألق في المباراة وحصل على إشادة كبيرة خاصةً أنه سجل هدف الفوز لفريقه الذي وصل إلى الدور ربع النهائي بعد أن أقصى العملاق الإيطالي إنتر ميلان من دور الستة عشر على أرضه ووسط جماهيره ليكون أقرب من الإنضمام إلى برشلونة ومجاورة ليونيل ميسي