رياضة | حسين السيد يكشف عن شرطه الوحيد من أجل العودة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين السيد يكشف عن شرطه الوحيد من أجل العودة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين السيد نجم الإتفاق السعودي والمعار من الأهلي بأن شرطه للعودة للأهلي هو المشاركة كأساسي.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " لو عدت للأهلي فسأشارك أساسيا ولا استطيع الجلوس احتياطيا ووقعت للأهلي لمدة موسمين قبل احترافي في السعودية".

واختتم السيد تصريحاته قائلاً : " كان سيكون هناك شرط جزائي في عقدي مع الاتفاق أو نية لبيعي ولكن اتفقنا على إنهاء كل شئ بالتراضي".

واختتم السيد تصريحاته قائلاً : " كنت أتمنى أن يتابعنا أحد من الجهاز الفني في الدوري السعودي لأنه أقوى الدوريات في الخليج العربي".

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وكان نادى الاتفاق قرر تقديم استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودى لكرة القدم بإيقاف اللاعب المصرى حسين السيد، مدافع الاتفاق، لمدة 4 مباريات رسمية بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة التى خسرها فريقه أمام النصر بنتيجة 3 / 2، على استاد "الملك فهد الدولى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى السعودى.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الاتفاق قررت الاعتماد فى الاستئناف المقدم ضد عقوبة حسين السيد، على لوائح لجنة الانضباط، وأن القرار لم يذكر فيه الأسباب التى استندت عليها اللجنة لإيقاف اللاعب.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت في وقت سابق إيقاف حسين السيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، لاعتراضه على قرار الحكم وارتكابه أفعال عدوانية تجاهه في مباراة النصر.