رياضة | حسين السيد: استأنفت ضد قرار إيقافي في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين السيد: استأنفت ضد قرار إيقافي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين السيد نجم الإتفاق السعودي والمعار من الأهلي بأن ناديه السعودي استأنف ضد قرار إيقافه 4 مباريات، كما كشف عن حزنه بسبب عدم استدعائه للمنتخب.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " تعلمت من خطئي الذي ارتكبته واعترفت به ومجلس إدارة النادي والجماهير ساندوني وتقدمت باستئناف ضد قرار إيقافي".

وأضاف :"لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني للمنتخب وكان لدي ثقة في استدعائي له الفترة الماضية".

وتابع :"حزنت بسبب عدم استدعائي لقائمة المنتخب في القائمة الأخيرة وكنت أتمنى أن يكون هناك تقدير".

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وأردف قائلا :"أحمد ناجي حضر لي أحد المباريات في الدوري السعودي وذهبت لمصافحته بعد المباراة وقال لي (متخافش الدنيا كويسة في المنتخب)".

واختتم السيد تصريحاته قائلاً : " كنت أتمنى أن يتابعنا أحد من الجهاز الفني في الدوري السعودي لأنه أقوى الدوريات في الخليج العربي".

وكان نادى الاتفاق قرر تقديم استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودى لكرة القدم بإيقاف اللاعب المصرى حسين السيد، مدافع الاتفاق، لمدة 4 مباريات رسمية بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة التى خسرها فريقه أمام النصر بنتيجة 3 / 2، على استاد "الملك فهد الدولى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى السعودى.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الاتفاق قررت الاعتماد فى الاستئناف المقدم ضد عقوبة حسين السيد، على لوائح لجنة الانضباط، وأن القرار لم يذكر فيه الأسباب التى استندت عليها اللجنة لإيقاف اللاعب.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت في وقت سابق إيقاف حسين السيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، لاعتراضه على قرار الحكم وارتكابه أفعال عدوانية تجاهه في مباراة النصر.