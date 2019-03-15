رياضة | قبل القرعة.. المتأهلون لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القرعة.. المتأهلون لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة حفل قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن اكتملت أضلاع الفرق المتأهلة بنهاية مباريات دور الستة عشر أول أمس الأربعاء.

وفي التقرير التالي نأخذكم في جولة حول الأندية التي تأهلت والطريقة التي تمكن بها كل فريق من الثماني المترشح بالعبور.

1- برشلونة الاسباني

تمكن رفقاء ليونيل ميسي من الحصول على مبتغاهم وتأهلوا إلى الدور المقبل بعد أن اكتسحوا ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو بعد أن إنتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف في فرنسا.

2- بورتو البرتغالي

تمكن القائد إيكر كاسياس ورفاقه في تعويض خسارتهم ذهاباً على ملعب الأوليمبيكو من روما الإيطالي بهدف مقابل هدفين إلى نفس النتيجة على ملعبهم في دراجاو ليتم تمديد المباراة إلى شوطين إضافيين سجل خلالهم الفريق البرتغالي هدف الفوز من ركلة جزاء ليصلوا إلى الدور المقبل.

3- أياكس أمستردام الهولندي

نجح أحفاد يوهان كرويف في تحقيق المفاجأة وأقصوا حامل اللقب والرقم القياسي في عدد التتويج بدوري أبطال أوروبا فريق نادي ريال مدريد على الرغم من أنهم خسروا في مباراة الذهاب بهولندا بهدف مقابل هدفين لكنهم صمموا على الفوز في السانتياجو بيرنابيو ووصلوا بنجاح إلى دور الثمانية.

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4- يوفنتوس الايطالي

" إنتظروا الريمونتادا غداً" بتلك الكلمات صرح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم اليوفي قبل مباراة فريقه امام اتلتيكو مدريد بيوم واحد فقط أنه مستعد لتعويض خسارة مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين وهو ما تحقق بالفعل وتكفل رونالدو بتسجيل ثلاثية "هاتريك" في شباك يان أوبلاك.

5- ليفربول الانجليزي

عبر رفقاء محمد صلاح محطة الدور ثمن النهائي على حساب العملاق البافاري بايرن ميونخ بالفوز عليه بمعقله أليانز أرينا بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب أنفيلد بالتعادل السلبي بدون أهداف.

6- توتنهام الانجليزي

ثاني الفرق الانجليزية التي ترشحت إلى الدور ربع النهائي السبيرز بعد أن تمكنوا من الفوز على بروسيا دورتموند متصدر الدوري الالماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ويمبلي وكرروا الفوز إياباً على ملعب سيجنال إيدونا بارك بهدف واحد مقابل لا شيء.

7- مانشستر سيتي الانجليزي

وجه بيب جوارديولا وكتيبته تهديد صريح للفرق المنافسة بعد أن دك شباك شالكه الالماني بسبعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد في مباراة الإياب وهو الذي نجح في الفوز ذهاباً في ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصبح ثالث الأضلاع الانجليزية في قرعة اليوم.

8- مانشستر يونايتد الانجليزي

حققت كتيبة سولسكاير المستحيل وتحدوا الصعاب ونجحوا في أن يحققوا عودة أشبه بالخيال امام باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ان خسروا في لقاء الذهاب على ملعبهم بثنائية نظيفة وحرموا من خدمات بوجبا الذي تلقى البطاقة الحمراء عادوا ببطاقة التأهل من معقل حديقة الامراء بثلاثة أهداف مقابل هدف.