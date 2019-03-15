رياضة | حسين السيد: رفضت التحدث مع هاني رمزي من أجل المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين السيد: رفضت التحدث مع هاني رمزي من أجل المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين السيد نجم الإتفاق السعودي والمعار من الأهلي بأنه رفض طلب البعض بالتحدث مع هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أتعجب من البعض الذين يطالبوني بالتحدث مع هاني رمزي من أجل الانضمام للمنتخب ولكن من المستحيل أن افعل ذلك لأنه يعلمني جيدا منذ أن كنت معه في منتخب الشباب والمنتخب الأوليمبي".

واختتم السيد تصريحاته قائلاً : " مباراة الأهلي المقبلة مع شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية".

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وكان نادى الاتفاق قرر تقديم استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودى لكرة القدم بإيقاف اللاعب المصرى حسين السيد، مدافع الاتفاق، لمدة 4 مباريات رسمية بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة التى خسرها فريقه أمام النصر بنتيجة 3 / 2، على استاد "الملك فهد الدولى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى السعودى.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الاتفاق قررت الاعتماد فى الاستئناف المقدم ضد عقوبة حسين السيد، على لوائح لجنة الانضباط، وأن القرار لم يذكر فيه الأسباب التى استندت عليها اللجنة لإيقاف اللاعب.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت في وقت سابق إيقاف حسين السيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، لاعتراضه على قرار الحكم وارتكابه أفعال عدوانية تجاهه في مباراة النصر.