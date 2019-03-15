رياضة | مواجهات نارية.. توقعات مورينيو لقرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية.. توقعات مورينيو لقرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق، مواجهات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة 15 مارس 2019 وذلك في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القاهرة.

وجاءت توقعات "السبشيال وان" لمواجهات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

- مانشستر سيتي Vs مانشستر يونايتد

- توتنهام Vs ليفربول

- أياكس Vs بورتو

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- يوفنتوس Vs برشلونة

وتشهد منافسات دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا تواجد 4 أندية انجليزية لأول مرة منذ نسخة 2008-2009.

وتقرر أن تُلعب مباريات ذهاب دور ربع النهائي ستقام أيام 9 و10 أبريل، على أن تقام مواجهات الإياب بالدور ذاته يومي 16 و17 أبريل.

يذكر أن نادي ريال مدريد قد ودع البطولة من دور الستة عشر عقب السقوط أمام أياكس أمستردام بشكل غير مرضي لجماهير السانتياجو برنابيو.