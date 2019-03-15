رياضة | تحت أنظار المحمدي.. خناقة أساطير على خط تماس تشامبيونشيب!

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دخل الثنائي الإنجليزي جون تيري وروي كين، في مشادة حادة خلال مباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 37 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل"، أن الثنائي الأسطوري دخل في مشادة كلامية أثناء اللقاء، لكن انتهى الأمر بعد تدخل الحكم الرابع لتهدئة الأجواء بين تيري وكين.

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بدأ الأمر عندما قام جون تيري المدرب المساعد لأستون فيلا للاعتراض بعد تعرض لاعب من فريقه للاعتداء من أحد لاعبي نوتنجهام وعدم حصوله على إنذار، الأمر الذي أدى إلى تدخل روي كين مدرب مساعد نونتنجهام للدفاع عن لاعبه.

وجاءت هذه المشاجرة بعد أسبوعين فقط من مشادة كين مع فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق ومدرب ديربي كاونتي الحالي، أثناء مباراة الفريقين بالتشامبيونشيب.