رياضة | موعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة (بث مباشر لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة (بث مباشر لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في توقيت واحد وذلك بعد انتهاء منافسات دور الستة عشر من البطولة.

وتأهلت 8 فرق إلى دور ربع النهائي من الشامبيونزليج الأوروبي كالتالي؛ "مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام، أياكس الهولندي ويوفنتوس، برشلونة، بورتو البرتغالي".

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ نسخة 2009 والتي يتأهل فيها لدور ربع النهائي 4 أندية انجليزية حيث قدمت تلك الأندية مستويات مميزة في الأدوار السابقة.

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وتنطلق فعاليات سحب قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي اليوم الجمعة والموافق 15 مارس 2019 بمدينة نيون السويسرية في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مدينة القاهرة.

وستكون قرعة دور ربع ونصف النهائي في دوري الأبطال مذاعة عبر قناة beIN SPORTS NEWS HD.