رياضة | نجم الأهلي: "تريزيجيه كان رقم واحد عند كوبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي: "تريزيجيه كان رقم واحد عند كوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين السيد نجم الإتفاق السعودي والمعار من الأهلي عن تفاصيل عرض إنتر ميلان لمحمود تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أفتقد تريزيجيه وسعد سمير لأنهم عشرة عمري وتريزيجيه لم يأخذ حقه".

واختتم السيد تصريحاته قائلاً : " تريزيجيه وصله عرض من إنتر ميلان الإيطالي ولكنهم طلبوا التوقيع معه لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة ولكن ناديه رفض وتريزيجيه كان رقم واحد عند كوبر".

Advertisements

وكان نادى الاتفاق قرر تقديم استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودى لكرة القدم بإيقاف اللاعب المصرى حسين السيد، مدافع الاتفاق، لمدة 4 مباريات رسمية بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة التى خسرها فريقه أمام النصر بنتيجة 3 / 2، على استاد "الملك فهد الدولى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى السعودى.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الاتفاق قررت الاعتماد فى الاستئناف المقدم ضد عقوبة حسين السيد، على لوائح لجنة الانضباط، وأن القرار لم يذكر فيه الأسباب التى استندت عليها اللجنة لإيقاف اللاعب.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت في وقت سابق إيقاف حسين السيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، لاعتراضه على قرار الحكم وارتكابه أفعال عدوانية تجاهه في مباراة النصر.