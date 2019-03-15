رياضة | فرانكفورت يحفظ ماء وجه الكرة الألمانية بالبطولات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانكفورت يحفظ ماء وجه الكرة الألمانية بالبطولات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذ فريق اينتراخت فرانكفورت سمعة الكرة الألمانية في البطولات الأوروبية هذا الموسم، بعد تأهله لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتأهل فرانكفورت على حساب انتر ميلان الإيطالي بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في مجموع المباراتين.

ويعد فرانكفورت هو الفريق الوحيد الذي يمثل الكرة الألمانية في البطولات الأوروبية، بعد خروج بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند وشالكة من ثمن نهائي دوري الأبطال.

Advertisements

وودع الفريق البافاري دوري الأبطال بعد الهزيمة أمام ليفربول الإنجليزي 3 - 1 في مجموع المواجهتين، بينما خرج بوروسيا دورتموند من البطولة عقب الخسارة أمام توتنهام 4 - 0.

كما ودع شالكة دور الـ16 بعد الهزيمة الكبيرة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 10 - 2 في مجموع المباراتين، ليصبح فرانكفورت هو ممثل البوندسليجا الوحيد في البطولات الأوروبية.

ومن المقرر إقامة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا ظهر اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية.