رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن مفاوضات الزمالك معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن مفاوضات الزمالك معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين السيد نجم الإتفاق السعودي والمعار من الأهلي عن عرض الزمالك له قبل احترافه في المملكة العربية السعودية.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " تلقيت عددا من العروض في الدوري السعودي والزمالك فاوضني قبل الاحتراف في السعودية ولكني رفضته".

واختتم السيد تصريحاته قائلاً : " بعد كأس العالم للشباب وصلني عرض احتراف من إنجلترا في دوري الدرجة الثانية قبل توقيعي للأهلي والمحمدي هو من تواصل معي بشأن ذلك العرض وجلب العقد من أجل التوقيع عليه".

وكان نادى الاتفاق قرر تقديم استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودى لكرة القدم بإيقاف اللاعب المصرى حسين السيد، مدافع الاتفاق، لمدة 4 مباريات رسمية بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة التى خسرها فريقه أمام النصر بنتيجة 3 / 2، على استاد "الملك فهد الدولى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى السعودى.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الاتفاق قررت الاعتماد فى الاستئناف المقدم ضد عقوبة حسين السيد، على لوائح لجنة الانضباط، وأن القرار لم يذكر فيه الأسباب التى استندت عليها اللجنة لإيقاف اللاعب.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت في وقت سابق إيقاف حسين السيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، لاعتراضه على قرار الحكم وارتكابه أفعال عدوانية تجاهه في مباراة النصر.