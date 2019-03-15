رياضة | مفارقات غريبة.. كل الطرق تؤدي إلى نهائي ميسي ورونالدو في دوري الأبطال (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفارقات غريبة.. كل الطرق تؤدي إلى نهائي ميسي ورونالدو في دوري الأبطال (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم موعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها اليوم الجمعة 15 مارس، لمعرفة مواجهات هذا الدور والذي تأهلت إليه فرق؛ "برشلونة، أياكس، ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، بورتو، توتنهام، يوفنتوس".

"التاريخ يُعيد نفسه".. عبارة دائماً ما يرددها البعض في عالم كرة القدم ويبدو أن بالفعل سنطلقها على نسختي دوري أبطال أوروبا موسم 2009 والموسم الحالي فهناك بعض الأمور المتشابهة بينهما في دور ربع النهائي.

1- 4 أندية إنجليزية:

وتعد هذه المرة هى الأولى التي تشهد من خلالها تواجد 4 أندية إنجليزية في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2008/2009 حيثُ تواجدت وقتها فرق؛ "تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول".

كما شهدت نسخة موسم 2009 وصول فريقي برشلونة وبورتو في دور ربع نهائي البطولة وكانت المباراة النهائية بين البارسا بتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي ومانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو وانتهت بثنائية نظيفة لصالح النادي الكتالوني.

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2- مفارقة غريبة:

تأهل نادي برشلونة في النسخة الحالية 2019 إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على أولمبيك ليون في دور الـ16 حيثُ انتهى الذهاب بـ0:0 بينما فاز البارسا في الإياب بـ5:1.

ويبدو أن أوجه الشبه بين نسختي 2009 و2019 لا تنتهي حيثُ واجه برشلونة منافسه أولمبيك ليون في دور الـ16 وانتهى الذهاب بـ1-1 بينما الإياب انتهى بـ 5-2.

3- نهائي جديد بين ميسي ورونالدو!

يتوقع البعض أن تكون المباراة النهائية في هذه النسخة بين يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" وبرشلونة "ليونيل ميسي"، فهل يثأر الدون من خسارة اللقب في نسخة 2009 على يد برشلونة وقتما كان يلعب مع الشياطين الحمر؟

وقاد كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للفوز على أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من النسخة الحالية، بعد تسجيله "هاتريك في شباك أوبلاك حارس الفريق الإسباني بينما على الجانب الآخر اكتسح برشلونة نظيره ليون بـ5-1 وسجل البرغوث الأرجنتيني هدفين.