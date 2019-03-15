رياضة | قبل القرعة.. المتأهلون لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القرعة.. المتأهلون لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مساء الخميس مباريات الدور ثمن نهائي لبطولة الدوري الأوروبي "يورباليج"، والتي شهدت العديد من المفاجأت أبرزها خروج انتر ميلان وتأهل سلافيا براج للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل لربع النهائي كلا من، تشيلسي وآرسنال "إنجلترا"، فالنسيا وفياريال "أسبانيا"، نابولي الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، سلافيا براج التشيكي وأينتراخت فرانكفورت الألماني.

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بينما ودع البطولة، انتر ميلان، دينامو كييف، كراسندور، ريد بول سالزبورج، ستاد رين، دينامو زغرب، إشبيلية وزينيت سان بطرسبرج.

ومن المقرر إقامة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا ظهر اليوم الجمعة.