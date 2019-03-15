رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 15 مارس والقنوات الناقلة.. العالم يترقب قرعة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 15 مارس والقنوات الناقلة.. العالم يترقب قرعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة والموافق 15 مارس 2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات حول العالم ونرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.

- قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ1:00 ظهراً بتوقيت القاهرة beIN SPORTS NEWS HD.

- الدوري الاسباني:

ليفانتي × ريال سوسيداد: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري الإيطالي:

كالياري × فيورنتينا: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت

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- الدوري السعودي:

الرائد × الباطن: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ksa sport

الاتفاق × الشباب: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ksa sport

- الدوري المصري:

الانتاج الحربي × النجوم: اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة