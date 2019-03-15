رياضة | عاجل.. أول صورة من عقد قران محمد عنتر على دنيا الحلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول صورة من عقد قران محمد عنتر على دنيا الحلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اليوم الجمعة محمد عنتر لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالاحتفال بعقد قرانه على الممثلة دنيا الحلو في إطار عائلي خاص.

وحرص اللاعب على الاحتفال بعقد قرانه قبل سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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وتواصل عدد كبير من لاعبي الفريق مع عنتر لتقديم التهاني بعد عقد قرانه، وذلك بعد إعلان خطوبته من دنيا الحلو خلال الأسابيع الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل على ملعب ٥ يوليو، ضمن مواجهات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث يحتاج الابيض للفوز او التعادل في اللقاء من اجل التواجد بدور الثمانية.