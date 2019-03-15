رياضة | فياريال يعبر إلى دور الـ8 بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فياريال يعبر إلى دور الـ8 بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فياريال الإسباني إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على زينيت سان بطرسبرج الروسي 2 / 1 أمس الخميس في إياب دورالستة عشر للبطولة .

وكرر فياريال فوزه ذهابًا 3 /1 ، لينجح في التأهل لدور الثمانية بعد فوزه في مجموع المباراتين 5 / 2 .

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وسجل أهداف فياريال كلًا من جيراردو مورينيو في الدقيقة 29، والكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 47 ، فيما سجل الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش هدف زينيت الوحيد في الدقيقة 90 .

وتقام قرعة دور الثمانية للدوري الأوروبي، إلى جانب قرعة الدور ذاته لدوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة.