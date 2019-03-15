شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يكسب القادسية .. والفتح يعطل التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

حقق فريق الفيصلي فوزا على القادسية بثلاثة أهداف دون رد أمس، في افتتاح الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وسجل أهداف الفيصلي سلطان مندش، والبرازيليان جوستافو وبيريرا، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى 33 نقطة بالمركز السابع مؤقتا، وتجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، تقاسم فريقا التعاون والفتح نقاط المباراة بعد أن أنتهى لقاؤهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، تقدم الفتح أولا عن طريق جواو بيدرو، وعادل للتعاون هداف الدوري ليندر تاوامبا، وبذلك يصل التعاون للنقطة 43 ويحتل المركز الثالث مؤقتا، فيما احتل الفتح المركز الثامن برصيد 33 نقطة.وتستكمل الجولة بمواجهتين، تجمع الرائد مع الباطن، والاتفاق مع الشباب، ويدخل الرائد اللقاء ساعيا للظفر بنقاط المباراة عندما ينازل الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. في المقابل، يأمل الباطن الذي يصارع على البقاء في كسب مضيفه وإضافة ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده والابتعاد عن مناطق الخطر.وفي الدمام على ملعب الأمير محمد بن فهد، يستضيف الاتفاق نظيره الشباب، في لقاء مهم لكلا الطرفين، ويرغب الاتفاق في العودة مجددا لخط سير الانتصارات بعد النتائج السلبية في الجولات الأخيرة. في المقابل، يدخل الشباب اللقاء من أجل المحافظة على المركز الثالث، لضمان مقعد آسيوي في النسخة القادمة.