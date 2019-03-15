شكرا لقرائتكم خبر عن 200 محترف يتنافسون على «شطرنج» حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

200 لاعب ولاعبة شطرنج محليين ودوليين يتنافسون اليوم (الجمعة)، في حائل على بطولة الشطرنج الدولية في نسختها الأولى، التي تقام تحت رعاية أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ويشارك فيها 17 دولة، بتنظيم غرفة حائل، بعد شراكة وقعتها مع الاتحاد السعودي للشطرنج، وتقام المنافسات في فندق الملينيوم، وتستمر لمدة 4 أيام من 15-19 مارس 2019.

وأكد رئيس غرفة حائل عبدالله العديم أن البطولة تشهد إقبالا كبيرا من قبل اللاعبين من داخل المملكة وخارجها، كما سجلت مشاركة لاعبين دوليين لهم تاريخهم وسجلهم الحافل بالإنجازات على مستوى العالم، الأمر الذي سيزيد من أهمية وقوة البطولة. وأضاف بأنهم رصدوا للبطولة جوائز بقيمة 150 ألف ريال موزعة على أول 12 فائزاً بالبطولة وجوائز لأفضل فائز وفائزة، وكذلك جوائز لأفضل لاعب ولاعبة سعودية تحت 16 سنة، متمنياً أن تسجل البطولة نجاحاً كبيراً في ظل الدعم اللامحدود الذي يوليه أمير المنطقة لهذه البطولة.

من جهته، أكد أمين الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالرحمن الصبحي أن البطولة تشهد مشاركة 14 من الأساتذة الدوليين و9 أستاذات دوليات من 17 دولة، إضافة إلى عدد من الأسماء البارزة والمصنفين بمراكز متقدمة على مستوى العالم. وأضاف الصبحي أنه تم تجهيز 100 طاولة شطرنج للرجال و20 طاولة للسيدات، كما تم تجهيز صالة للجمهور لمتابعة لعبة البطولة نقلا حيا، لافتا إلى أنه تم تجهيز استوديو للتعليق والتحليل الفني للمباريات، وأقيمت دورات تدريبية لجميع اللاعبين واللاعبات تحت إشراف 15 حكماً وحكمة في فندق الملينيوم لتعليم اللاعبين أنظمة الشطرنج الجديدة.