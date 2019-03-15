شكرا لقرائتكم خبر عن معتز.. تأهيل أم مغادرة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت مصادر "الخليج 365"، أن مدافع النادي الأهلي معتز هوساوي العائد مجدداً لأسوار النادي للعلاج بعد غياب طويل، سيبدأ برنامجه التأهيلي في النادي هذه الأيام ولمدة 15 يوماً قبل المغادرة إلى ألمانيا لعمل فحوصات مجدداً للاطمئنان على سلامته من أي أضرار جانبية بعد عودته للركض وإجراء تدريبات التأهيل، إذ تشير المصادر إلى أن طبيب اللاعب طلب منه أن يبدأ في الجري حول المضمار وإجراء بعض التدريبات اللياقية خلال الـ15 يوما القادمة والعودة له مجدداً للكشف عليه ومنحه القرار النهائي باستكمال برنامجه التأهيلي أو التريّث لحين منحه الضوء الأخضر تماماً.

الجدير بالذكر أن اللاعب تعرض للإصابة المفاجئه في سبتمبر من عام 2018 قبل أن يعلن النادي عن مدة غيابه لثلاثة أشهر، إلا أن الظروف الصحية للاعب منعته من العودة في الوقت المحدد وبذلك سيحتاج اللاعب لبعض من الوقت للاطمئنان بشكل كاف قبل العودة لممارسة كرة القدم والركض في المستطيل الأخضر.