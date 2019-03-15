ميدو يواجه النصر بعودة الـ 4

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تنفس المدير الفني لفريق الوحدة ميدو الصعداء، بعد أن تلقى الضوء الأخضر بالسماح لـ4 لاعبين باللعب أمام النصر، كانوا يعانون من إصابات مختلفة، غيبتهم أمام الهلال، وهم: أوتيرو، والحارس الأساسي محمد عواد، وعبدالله الزوري، ساري عمرو، فيما لايزال المهاجم الكنغولي كاسنجو والبرازيلي انسلمو غير جاهزين للمشاركة في مواجهة النصر، وقد ركز ميدو خلال الحصص التدريبية الخاصة بمواجهة النصر يوم (السبت) بمكة ضمن الدوري على اللعب بذات المستوى والعطاء والروح القتالية في المواجهة السابقة أمام الهلال، واللعب بقالب فني جماعي دفاعاً وهجوماً، وحذر ميدو من الأخطاء الفنية أو التهاون في مواجهة الخصم الذي يعد واحداً من أبرز المرشحين لنيل لقب بطولة الدوري.

تنفس المدير الفني لفريق الوحدة ميدو الصعداء، بعد أن تلقى الضوء الأخضر بالسماح لـ4 لاعبين باللعب أمام النصر، كانوا يعانون من إصابات مختلفة، غيبتهم أمام الهلال، وهم: أوتيرو، والحارس الأساسي محمد عواد، وعبدالله الزوري، ساري عمرو، فيما لايزال المهاجم الكنغولي كاسنجو والبرازيلي انسلمو غير جاهزين للمشاركة في مواجهة النصر، وقد ركز ميدو خلال الحصص التدريبية الخاصة بمواجهة النصر يوم (السبت) بمكة ضمن الدوري على اللعب بذات المستوى والعطاء والروح القتالية في المواجهة السابقة أمام الهلال، واللعب بقالب فني جماعي دفاعاً وهجوماً، وحذر ميدو من الأخطاء الفنية أو التهاون في مواجهة الخصم الذي يعد واحداً من أبرز المرشحين لنيل لقب بطولة الدوري.

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