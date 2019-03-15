الدمام تستضيف بطولة اكتشاف مواهب «السلة»

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد بطولة اكتشاف المواهب لكرة السلة تحت (14) سنة، إذ اعتمدها في (26/‏7/‏1440 - 1/‏8/‏1440هـ) في مدينة الدمام، «مواليد 2005/‏2006». التي تأتي ضمن اهتمامات الاتحاد في الفئات السنية واكتشاف المواهب وإعداد منتخب البراعم للاستحقاقات الدولية القادمة في 2020. وطالب اتحاد السلة الأندية المشاركة في البطولة بعدم اللعب بطريقة دفاع المنطقة خلال الفترة الأولى والثانية فقط، وفي حالة اللعب يمنح الفريق المنافس رميتين واستحواذ بهدف تحسين المهارات الفردية للفئات السنية.

حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد بطولة اكتشاف المواهب لكرة السلة تحت (14) سنة، إذ اعتمدها في (26/‏7/‏1440 - 1/‏8/‏1440هـ) في مدينة الدمام، «مواليد 2005/‏2006». التي تأتي ضمن اهتمامات الاتحاد في الفئات السنية واكتشاف المواهب وإعداد منتخب البراعم للاستحقاقات الدولية القادمة في 2020. وطالب اتحاد السلة الأندية المشاركة في البطولة بعدم اللعب بطريقة دفاع المنطقة خلال الفترة الأولى والثانية فقط، وفي حالة اللعب يمنح الفريق المنافس رميتين واستحواذ بهدف تحسين المهارات الفردية للفئات السنية.

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