شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض «30 صفر» لسوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قررت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ3 تأجيل عرض المنقيات فئة «جمل 30 - صفر»، الذي كان مقررا إقامته يوم أمس (الخميس)، الساعة الثانية ظهرا، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية. وشهدت أجواء الصياهد الجنوبية صباح أمس عاصفة رملية شديدة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، ما أدى إلى صعوبة التحكيم في ميدان العرض بعد عرض 3 منقيات من المنقيات الـ10 المشاركة. وأوضحت إدارة المهرجان أنه في حال استمرار سوء الأحوال الجوية فسيتم تأجيل عرض فئة «جمل 30 - صفر» إلى صباح اليوم (الجمعة)، قبل البدء في عرض فئة «جمل 50 - صفر» المقرر غداً.

قررت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ3 تأجيل عرض المنقيات فئة «جمل 30 - صفر»، الذي كان مقررا إقامته يوم أمس (الخميس)، الساعة الثانية ظهرا، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية. وشهدت أجواء الصياهد الجنوبية صباح أمس عاصفة رملية شديدة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، ما أدى إلى صعوبة التحكيم في ميدان العرض بعد عرض 3 منقيات من المنقيات الـ10 المشاركة. وأوضحت إدارة المهرجان أنه في حال استمرار سوء الأحوال الجوية فسيتم تأجيل عرض فئة «جمل 30 - صفر» إلى صباح اليوم (الجمعة)، قبل البدء في عرض فئة «جمل 50 - صفر» المقرر غداً.

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