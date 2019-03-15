شكرا لقرائتكم خبر عن بالعوضي: «مزايين الأصايل» أثر على الأسواق الخليجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف المالك الإماراتي ناصر بالعوضي أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ3 المقام في الصياهد الجنوبية، يسير نحو التصدر بعد إعلان التطورات الجديدة والسماح بمشاركة المطايا المحلقة التي سبق لها المشاركة في مهرجانات خليجية أخرى.

وبين بالعوضي أن إقامة مزايين الهجن الأصايل استوعبت شريحة كبيرة من الملاك الخليجين بالوجود في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يعد جماهيريا وله تأثير على الأسواق السعودية والخليجية. وقال: «وجد أكثر من مهرجان خليجي يقيم مزايين هجن الأصايل لها انعكاسات على أسواقها، ورفع الفائدة لدى منتجيها، وهذا يعد هدفًا من أهداف هذه الفعاليات».

وأوضح ناصر بالعوضي أن آلية التسجيل في مزايين هجن الأصايل سلسة وتضمن لجميع الملاك الخليجيين التسجيل بكل يسر وسهولة من أي مكان، مشيرا إلى أن هذه الخدمة سهلة ومهمة للملاك.