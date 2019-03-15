شكرا لقرائتكم خبر عن ديالا.. وردة صفراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ديالا علاء الدين با بكر 5 أشهر وردة صفراء تتوشح شعار النمور وتتوشح الأمل Advertisements تنظر لمستقبل مشرق وعودة الأمجاد فجيل العميد الجديد يستحق التضحية يستحق البذل



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