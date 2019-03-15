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ديالا.. وردة صفراء

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جدة - خالد شويل - ديالا علاء الدين با بكر

5 أشهر

وردة صفراء

تتوشح شعار النمور

وتتوشح الأمل

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تنظر لمستقبل مشرق

وعودة الأمجاد

فجيل العميد الجديد

يستحق التضحية

يستحق البذل


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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