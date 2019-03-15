شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعل الفريح: الدعم أكبر الصعوبات التي نواجهها في الفريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أكدت مدربة كرة القدم السعودية مشاعل الفريح أن حبها للساحرة المستديرة منذ الصغر دفعها للبحث عن فرق نسائية تمارس هذه الرياضة حتى تمكنت من تكوين فريق ضم معارفها وصديقاتها ممن يحببن كرة القدم، إذ أطلقت فريق النخبة عام 2012 الذي استطاع خلال وقت قصير منافسة فرق لها خبرة كبيرة في المجال الرياضي.

وأضافت الفريح لـ«الخليج 365»، أن فريقها شارك في العديد من المنافسات، منها دوري جامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود، وتمكن من تحقيق المركز الثاني في بطولة التغيير الرياض (حلبة الريم)، والمركز الثالث ببطولة سند، كما أن له مشاركات في الدوري لسيدات الرياض بشكل سنوي.

وكشفت المدربة السعودية أسباب عدم مشاركة فريقها في الفعالية الرياضية النسائية الخليجية المقامة في الخبر، المتمثلة في صعوبات عدة يواجهها الفريق في الوقت الحالي، إضافة إلى نقص الدعم المادي وعدم توفر الملاعب اللازمة للتدريب والراعي الرسمي، ورغم هذه الصعوبات إلا أن طموح مشاعل الكبير يظل دافعا لها على الاستمرار، إذ أضافت: «هذا الفريق هو ثمرة أحلامي وجهود عالية من أعضاء الفريق وأتطلع إلى تسخير إمكانات اللاعبات البدنية والفنية لصناعة فريق مميز يحقق لهنّ ما يأملنه ضمن الدوريات المحلية أو الإقليمية»، لافتة إلى أنها تطمح لتكوين قاعدة كبيرة من اللاعبات المميزات حتى يصبحن نواة للمنتخب السعودي للسيدات، وتمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية. وعبرت عن تفاؤلها في ظل الحراك والتطور المستمر وانضمام عضوتين لاتحاد كرة القدم، هما أضواء العريفي وهيفاء الصباب، إذ تتوقع أن يكون لهما دور في تسليط الضوء على أوضاع الفرق في كرة القدم النسائية وما تحتاجه من دعم.

وفي الختام، قالت مشاعل إن فريق النخبة يفتح المجال لانضمام أي لاعبة ترغب في ممارسة لعبة كرة القدم، مشيرة إلى أن أصغر لاعبة بالفريق لا يتجاوز عمرها 19 عاما، معبرة عن ثقتها بتدخل الشركات الرياضية السعودية لتقديم الدعم للأندية وتحقيق رؤية المملكة 2030 لخلق أجواء حماسية تناسب عاداتنا.