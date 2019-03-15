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لاعبة و11 سؤالا

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

- الاسم: أماني الغامدي

- نوع : كرة قدم

- النادي: فريق النخبة

- تاريخ الميلاد: 1982

- المؤهل العلمي: بكالوريوس فنون

- بداية ممارسة اللعبة: عام 1988

- البطولات التي شاركت بها:

2011 بطولة جولد جيم

2011 البطولة الرمضانية

- الإنجازات:

المركز الأول لفريقي (دارشالنجر) جدة

اشتركنا في كرة الطائرة أيضا بالفريق نفسه

لقب هداف الدوري (22 هدفا)

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لعبنا ضد المدارس الأمريكية والإيطالية والبريطانية في جدة (دوري)

- وظيفتك: مديرة مبيعات

- طموحك:

إنشاء أكاديمية لأكون مدربة

- برنامجك اليومي كلاعبة:

نتدرب 3 مرات بالأسبوع لمدة ساعتين

- يوم التدريب:

شرب كميات كافية من المياه

(الإفطار: شوفان مع موز وفراولة + قهوة أمريكي دون سكر)

(الغداء: صدر دجاج وخضار على البخار + أي فواكه أو عصير طبيعي)

قبل التمرين بساعتين

(العشاء: سمك أو تونة مع خبز أسمر)

مع التنويع فقط، يوم الجمعة يوم إجازة، وحلويات بكميات بسيطة، النشويات كل 10 أيام مرتين،

النوم في أوقات الليل بكمية كافية، الابتعاد عن التدخين، والأيام الأخرى أمشي مسافة 5000 أو 10000 خطوة، وأمارس القفز على الحبل من 50 إلى 100 مرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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