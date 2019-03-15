تاريخ اتحاد

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) تأسس الاتحاد السعودي للمبارزة في عام 1972، وكانت أول بطولة نسائية يشارك بها الاتحاد في دورة الشارقة للأندية العربية عام 2016. ويبلغ حاليا عدد اللاعبات المنتسبات للاتحاد نحو 50 لاعبة، يشاركن في عدد من البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية خلال عام 2019 تصل إلى 20 معسكرا وبطولة. وستقام أول بطولة نسائية يوم 2 أبريل القادم في جدة، وهي بطولة «الجولة

تأسس الاتحاد السعودي للمبارزة في عام 1972، وكانت أول بطولة نسائية يشارك بها الاتحاد في دورة الشارقة للأندية العربية عام 2016. ويبلغ حاليا عدد اللاعبات المنتسبات للاتحاد نحو 50 لاعبة، يشاركن في عدد من البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية خلال عام 2019 تصل إلى 20 معسكرا وبطولة. وستقام أول بطولة نسائية يوم 2 أبريل القادم في جدة، وهي بطولة «الجولة السعودية الـ3 للسيدات».

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