- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم مستقبل أومتيتي مع برشلونة في خطر بسبب دي ليخت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مستقبل الفرنسى صامويل أومتيتى مع برشلونة بات مهددا فى الفترة المقبلة.
ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أومتيتى الذى غاب عن برشلونة 5 أشهر كاملة هذا الموسم لتكرار اصابته، قد يكون كبش الفداء خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وأضافت الصحيفة أن تألق مواطنه كليمنت لينجليه مؤخرا، ورغبة برشلونة الكبيرة فى الحصول على خدمات الشاب الواعد ماتياس دى ليخت، جعلا مستقبل اومتيتي ضبابيًا فى النادى الكتالونى.
دي ليخت
لينجليه
كانت هذه تفاصيل خبر مستقبل أومتيتي مع برشلونة في خطر بسبب دي ليخت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.