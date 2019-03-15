شكرا لقرائتكم مستقبل أومتيتي مع برشلونة في خطر بسبب دي ليخت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مستقبل الفرنسى صامويل أومتيتى مع برشلونة بات مهددا فى الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أومتيتى الذى غاب عن برشلونة 5 أشهر كاملة هذا الموسم لتكرار اصابته، قد يكون كبش الفداء خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأضافت الصحيفة أن تألق مواطنه كليمنت لينجليه مؤخرا، ورغبة برشلونة الكبيرة فى الحصول على خدمات الشاب الواعد ماتياس دى ليخت، جعلا مستقبل اومتيتي ضبابيًا فى النادى الكتالونى.

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دي ليخت

لينجليه