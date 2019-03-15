شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد يوم 15-3-2019 ..تاريخ مواجهات الشياطين أمام أطراف ربع النهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد صباح اليوم قرعة منافسة الدور الثمانية لدوري أبطال اوروبا بمدينة "نيون" السويسرية، وسيعود الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا" إلى نظام "القرعة الشاملة" عن طريق إجراء قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائى معاً، ما يعنى إمكانية توقع طرفى المباراة النهائية، وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة تشامبيونزليج، عن تأهل 8 أندية هى "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس"، وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائى يومى 9 و10 أبريل المقبل، بينما العودة ستقام يومي 16، 17.

أداء مانشستر يونايتد امام منافسيه المحتملين.

وتضمنت أخبار مانشستر يونايتد اليوم 15-3-2019 تاريخ مواجهات الشياطين الحمر امام الفرق المتأهلة لدور الربع النهائي وفي حال ان وقعت مانشستر يونايتد امام اياكس فستكون المواجهة الاولي بين الفريقين ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا ولكن سبق والتقيا في 5 لقاءات ضمن مسابقات كأس الأتحاد الاوروبي والدورى الأوروبي وشهد اخر لقاء بينهم عام 2017 في نهائيات الدوري الاوروبى في ستوكهولم بالسويد والتي انهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد عن طريق ب ول بوجبا وهنريك مخيتاريان.

أخبار مانشستر يونايتد اليوم 15-3-2019 عن تاريخ المواجهات امام مانشستر سيتي في دوري الابطال

التقي الثنائي سابقًأ 9 مرات في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ولم يتقابلا في دوري ابطال اوروبا وكانت نتائج المباريات السابقة بفوز المان يونايتد 6 مرات.

ويمتلك الشياطين الحمر سجلا جيدًا اما بورتو الفريق البرتغالي حيث التقي الفريقين في دوري الابطال منذ 10 سنوات وشهدت الواجهات البارزة بينهم فوز المان يونايتد 4-0 في دور الثمانية من في نسخة دوري الابطال عام 1997 وفي عام 2009 فاز الفريق الانجليزي على نظيره 3-2 وفق مجموع المبارتين وصعد منها للدور نصف النهائي في دوري الابطال .

تاريخ الفريق الانجليزي امام توتنهام

تضمنت أخبار مانشستر يونايتد اليوم 15-3-2019 تاريخ مواجهات مان يونايتد امام توتنهام حيث التقي الفريقين مره واحدة في المنافسات الاوروبية في كأس الكوؤس عام 1963 وخسر فيها الشياطين الحمر وفي المباراة الأخيرة، فاز يونايتد بهدف دون رد على ويمبلي، أحرزه ماركوس راشفورد. في حال أوقعت القرعة الثنائي سويا في ربع نهائي دوري الأبطال، من المحتمل استضافة يونايتد على ملعب توتنهام الجديد.

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أخبار مانشستر يونايتد اليوم 15-3-2019 عن تاريخ المواجهات امام برشلونة

كان اخر مواجهة للفريقين في نهائي دوري ابطال اوروبا مند 8 سنوات عام 2011 وشهدت هذه المواجهة كثير من الاهداف حيث تعادل الفريقين بنفس النتيجة 3-3 في مباراة الزهاب و الاياب بفضل هدف بول سكولز، وصل الشياطين الحمر إلى النهائي وعاد بالكأس من أمام تشيلسي. تغلب يونايتد أيضا على برشلونة في نهائي كأس الكؤوس عام 1991، وخسر في نهائي ويمبلي عام 2009.

أخبار مانشستر يونايتد اليوم 15-3-2019 عن تاريخ المواجهات امام ليفربول

علي الرغم من التنافس القوي بين الفريقين حيث التقي الفريقين سويًا مرة وحيدة ضمن منافسات دور الـ16 في دوري ابطال اوروبا عام 2017 وفاز فيها في فريق ليفربول في مباراة الذهاب بهدفيين دون رد وتعادل الفريقين في مباراة الاياب.