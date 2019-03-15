يوفنتوس يعود إلى "تمارينه" المحلية وميلان لتثبيت مركزه الثالث

اسماء السيد - يعود يوفنتوس إلى "تمارينه" في الدوري الإيطالي لكرة القدم، منتشيا من تأهله الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بـ"ريمونتا" تاريخية حملت توقيع ثلاثية نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أراح ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس نجمه، القادم صيفا من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو، في المباراة الاخيرة ضد أودينيزي (4-1)، ليكون جاهزا في موقعة أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري الابطال.

فبعد تخلفه بهدفين ذهابا، دخل يوفنتوس وأطلق ثلاثية في شباك خصمه الاسباني حملت توقيع الـ"دون" البرتغالي رافعا رصيده الى 124 هدفا قياسيا في المسابقة القارية.

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق "الجميع يتوقع تدني مستوى رونالدو لكن هذا لا يحصل. رونالدو لا يخفق في مباريات مماثلة. هناك لاعبون يقدمون مستويات جيدة في المناسبات الكبرى، وهذا الفارق بين اللاعبين الكبار والابطال مثله".

وتابع "عشت لحظات جيدة معه وباقي المدربين أيضا. يوفنتوس؟ هم فريق قوي وليس سهلا التعامل مع أتلتيكو. أعطى يوفنتوس انطباعا رائعا".

يخوض يوفنتوس مواجهة ضيفه جنوى الثالث عشر الاحد وهو يحلق في صدارة ترتيب الدوري مع 75 نقطة من اصل 81 ممكنة، فهو الوحيد لم يخسر بعد في الدوري ويملك اقوى هجوم ودفاع.

وفي ظل ابتعاده بفارق 18 نقاط عن أقرب مطارديه نابولي، يثير فريق "السيدة العجوز" بثبات نحو لقب ثامن تواليا والـ35 في تاريخه.

ومن الطبيعي ان يبدأ اليغري باراحة نجومه وخصوصا رونالدو، استعدادا لربع نهائي دوري الابطال الذي يلهث يوفنتوس وراءه منذ العام 1996.

قال البرتغالي البالغ 34 عاما بعد مباراة قلب فيها الطاولة على فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني صاحب الترسانة الدفاعية القوية "تعاقد معي يوفنتوس لهذا السبب، لمساعدته" على احراز لقب قاري سيكون السادس في مسيرته الزاخرة.

لكن برغم الاشادات الهائلة بأفضل لاعب في العالم خمس مرات، رأى مدرب يوفنتوس ومنتخب ايطاليا السابق فابيو كابيلو أن "رونالدو ليس عبقريا. هو لاعب كرة قدم رائع لكن ميسي (الارجنتيني لاعب برشلونة) عبقري".

وتابع "هناك ثلاثة عباقرة في كرة القدم: (البرازيلي) بيليه، (الارجنتيني دييغو) مارادونا وميسي. رونالدو قوي جدا ويجعلك تربح كل شيء، لكن ميسي عبقري".

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أما مارادونا نفسه فقال "رونالدو قوة خالصة، وهو ساحر ايضا لانه وعد بتسجيل ثلاثة أهداف ووفى بوعده".

وبرغم العرض الرائع لـ"بيانكونيري" الثلاثاء على ملعب اليانز ستاديوم، قلل مدربهم اليغري من ترشيحات فريقه للقب القاري "يوفنتوس ليس مرشحا. كان هدفا منذ زمن وسيبقى. إذا تخطيت ثمن النهائي يمكنك التتويج. ما أسعدني اننا لم نكن متوترين. الاجواء ساعدت. لم يكن علينا تلقي أي هدف وكان أمامنا 95 دقيقة للعودة".

- ميلان لتثبيت مركزه الثالث -

وفي ظل تحليق يوفنتوس وتتويجه المتوقع قريبا، يبدو نابولي مرتاحا في وصافته بفارق 6 نقاط عن ميلان الثالث، ويلتقي الأحد ضيفه أودينيزي الخامس عشر والخارج من خسارة كبيرة أمام يوفنتوس 1-4.

ويريد "بارتينوبي" استعادة توازنه سريعا بعد خسارة ضد يوفنتوس وتعادل مخيب ضد ساسوولو.

لكن الانظار ستتركز على ميلان صاحب 5 انتصارات متتالية مع مدربه المشاكس جينارو غاتوزو ومهاجمه البولندي القناص كريستوف بيونتيك صاحب 19 هدفا هذا الموسم مع جنوى فريقه السابق و"روسونيري"، عندما يلتقي جاره اللدود انتر في "دربي ديلا مادونينا" في ختام المرحلة الاحد على ملعب "سان سيرو" الذي يتقاسمه الفريقان.

وخلافا لميلان المنتشي من صعوده الى المركز الثالث، خسر انتر 13 نقطة من أصل 24 في مبارياته الثماني الاخيرة، فتراجع الى الرابع بفارق نقطة عن جاره الاحمر والاسود.

وعاش انتر فترة صاخبة بعد نزع شارة القائد عن هدافه الارجنتيني ماورو ايكاردي في ظل تعثر تمديد عقده والتجاذبات حول تصرفات وكيلة أعماله زوجته واندا نارا.

أمام روما الذي استعاد توزانه بفوزه على امبولي ويبتعد في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن انتر، فقال مدربه الجديد كلاوديو رانييري ان رد فعل لاعبيه كان جيدا وتوقع الدفع بالثنائي البوسني ادين دجيكو والتشيكي باتريك شيك عندما يواجه مضيفه سبال السادس عشر السبت.

وقال المدرب المخضرم الذي حل بدلا من أوزيبيو دي فرانشيسكو الاسبوع الماضي "لا يمكنني طلب المزيد منهم، لانهم اعتادوا اللعب بطريقة مختلفة، لكن ارى الكثير من ال