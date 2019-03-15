بالصور.. لاعب الزمالك يحتفل بعقد قرانه في حضور نجوم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قام محمد عنتر صانع ألعاب فريق الزمالك، بالاحتفال بعقد قرانه علي الفنانة الشابة دنيا الحلو في حفل عائلي قبل سفر الفريق الأبيض اليوم الجمعة، إلي الجزائر، استعدادا لمواجهة نصر حسين داي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
وتواجد عدد كبير من لاعبي الزمالك في عقد قران عنتر من أجل تقديم التهنئة له في هذه المناسبة قبل سفر البعثة البيضاء بالجزائر.
وكان محمد عنتر احتفل بخطوبته علي دنيا الحلو في شهر فبراير الماضي بأحد المراكب النيلية في منطقة المعادي.
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