نشرة الخميس.. موقف معلول من مواجهة الساورة.. والزمالك يفقد بوطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا ليوم الخميس، بأبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية.

مصابو الأهلي قبل الساورة.. عودة الثلاثي.. وموقف "استثنائي" للشناوي

يخوض فريق الأهلي مساء السبت المقبل مباراة مصيرية في مشواره الإفريقي عندما يستضيف منافسه شبيبة الساورة الجزائري في إطار الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

مران الزمالك.. جروس يشيد بـ"زيزو" وساسي.. حفني يكتفي بالجيم.. وحازم ينتظم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الخميس على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

عبد الحفيظ يكشف موقف "معلول" من المشاركة في مباراة الساورة الجزائري

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وضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حدًا للجدل المثار حول موقف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، قائمة الفريق التي ستدخل في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

مصدر: تأكد غياب خالد بوطيب عن الزمالك أمام المقاولون

تأكد غياب المهاجم المغربي خالد بوطيب عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقرر إقامتها 20 مارس الجاري، بسبب استدعاؤه للانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

تقرير بالأرقام.. هل يُنقذ النني نفسه من نفق أرسنال المظلم؟

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة رين، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي، والذي شهد استبعاد محمد النني من قائمة المباراة الأساسية والاحتياطية.