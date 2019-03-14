مصراوي - كتب- أحمد فوزي: علق الإعلامي أحمد شوبير، علي قرار الجهاز الفني للأهلي بضم نجله مصطفي لمعسكر الفريق الأحمر الذي يستعد لمباراة شبيبة الساورة الجزائري. وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد ضم مصطفي شوبير لقائمة الفريق التي تستعد لخوض المعسكر التحضيري لمباراة شبيبة الساورة الجزائري، رغم عدم قيده إفريقيا. وضم لاساراتي شوبير لمشاركة حارسي الفريق محمد الشناوي، وعلي لطفي التدريبات، في ظل إصابة شريف إكرامي. وقال أحمد شوبير في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتمني له التوفيق، هو ليس مقيداً في القائمة الأفريقية، لكن هذا...

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كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامي الرياضي الشهير : إذا كنتم تريدون مهاجمة أحمد شوبير فلا تهاجموني في شخص مصطفي شوبير.. هاجموني أنا وليس نجلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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