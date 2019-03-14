شبيبة الساورة يكشف: تلقينا تحذيرات عن الحكم قبل مواجهة الأهلي

مصراوي - كتب- طارق طلعت:

قال محمد زرواطي، المتحدث الرسمي باسم نادي شبيبة الساورة الجزائري إن حكم المباراة هو المشكلة الوحيدة في هذه المباراة.

ويتأهب شبيبة الساورة لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

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وقال زرواطي من خلال تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية: "المشكلة الوحيدة هو حكم هذه المباراة، سمعنا الكثير من الأخبار عنه."

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر تعيين الحكم التونسي صادق السالمي لإدارة هذه المواجهة.

وأضاف مسؤول الساورة: "تلقينا رسائل من تونس ومن...