رئيس برشلونة: بدأنا في تجهيز بدلاء ميسي

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تحدث خوسيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، عن تأهب فريقه لرحيل ليونيل ميسي نجم الفريق، بعدما وصل لعمر الـ31 عامًا.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة «BBC» الإنجليزية: «رونالدينيو جلب الابتسامة والسعادة للفريق، وكان البداية لعصر المدرب بيب جوارديولا وليونيل ميسي الذي أراه أفضل لاعب في التاريخ».

وتابع: «نتمنى أن يستمر ميسي معنا لسنوات كثيرة لكننا نتأهب لرحيله في أي وقت، لهذا نتعاقد مع مواهب شابة مثل كوتينيو وديمبلي ودي يونج».

وأضاف رئيس برشلونة: «نقول أننا أكثر من مجرد نادٍ، هذا ليس شعارًا بل حقيقة، نملك 145 ألف...