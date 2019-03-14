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تحدث خوسيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، عن تأهب فريقه لرحيل ليونيل ميسي نجم الفريق، بعدما وصل لعمر الـ31 عامًا.
وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة «BBC» الإنجليزية: «رونالدينيو جلب الابتسامة والسعادة للفريق، وكان البداية لعصر المدرب بيب جوارديولا وليونيل ميسي الذي أراه أفضل لاعب في التاريخ».
وتابع: «نتمنى أن يستمر ميسي معنا لسنوات كثيرة لكننا نتأهب لرحيله في أي وقت، لهذا نتعاقد مع مواهب شابة مثل كوتينيو وديمبلي ودي يونج».
وأضاف رئيس برشلونة: «نقول أننا أكثر من مجرد نادٍ، هذا ليس شعارًا بل حقيقة، نملك 145 ألف...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برشلونة: بدأنا في تجهيز بدلاء ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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