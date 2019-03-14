بالفيديو.. بعثة مصر في حفل افتتاح الأوليمبياد الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

تألقت البعثة المصرية في حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية (الأوليمبياد الخاص) على استاد مدينة زايد الرياضية العملاق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

"أم الدنيا، العراقة، والحضارة، والحب والسلام"، نص ما قاله معلق قناة أبو ظبي الرياضية عند ظهور البعثة المصرية التي تألقت بطلتها الرائعة المفعمة بالحماس.

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مصر تشارك بمائة رياضي للتنافس في 14 لعبة مختلفة، وفور ظهور المصريين على أرض استاد مدينة زايد الرياضية، اشتعل الملعب حماساً وهتافاً لتوجيه التحية لأبناء الأرض الطيبة.

أبو ظبي تستضيف الأوليمبياد الخاص في حدث استثنائي بمنطقة الشرق الأوسط، وتستمر منافسات الدورة في الفترة ما بين 14 إلى 21 مارس الجاري.

وتأمل مصر في حصد عدد لا بأس به من الميداليات للحصول على ترتيب جيد في الجدول العام للمسابقة، يلا كورة سيكون داعماً لأصحاب الهمم في المنافسات مع تقديم متابعة حية لأخبارهم في الحدث الإنساني الرياضي الذي يقام على أرض شقيقة.